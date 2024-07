"Call center spregiudicati e assillanti"

Scrive un lettore

Credo che su 1000 telefonate al giorno 100 vadano a buon fine per loro. C’è sempre chi ha ingenuità o bisogno di un reale servizio. Personalmente il mio cellulare squilla da parte dei call center almeno 3 volte al giorno dove mi cercano di proporre di tutto. La settimana scorsa però hanno esagerato quando mi hanno chiamato dicendomi "Lei ha la Wi-Fi con Wind-Tre e la volevamo avvisare che a causa di una manutenzione il servizio verrà sospeso per 90 giorni Nel frattempo può transitare a Tim e quello che, eventualmente, pagherà in più tra 90 giorni glielo rimborseremo". Per fortuna che non fidandomi assolutamente dei call center ho rifiutato e quindi non ho accettato chiudendo la telefonata. Ora mi chiedo perché questi operatori passano impuniti? Perché non siamo tutelati? E non mi venite a dire che se aderisco al bla bla bla non mi chiamano più perché ho aderito e il mio cellulare continua a squillare. Ora però la soluzione è quella di non rispondere proprio a numeri che non si conoscono a scapito di eventuali chiamate importanti.