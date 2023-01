Cambiamento della raccolta differenziata, "ho scaricato il calendario. Ma era sbagliato"

Recita la segnalazione: "In merito a quanto accaduto martedì 3 gennaio nella mia zona D (via Ravegnana) con il cambiamento del giorno della raccolta differenziata plastica/carta, vorrei far notare che l'enorme disservizio verificatosi ha riguardato almeno il 90% degli abitanti in zona, non certo pochi casi come dichiarato da Alea, per tutta la giornata di martedì in strada e`rimasta una enorme quantita´di contentori gialli che col passare delle ore sono stati affiancati da quelli blu. Il colpo d´occhio era veramente ridicolo.

Tutto l`accaduto non e`certo da imputare alla negligenza dei cittadini, ma alla non avvenuta sufficiente informazione ,non si puö dare per scontato che tutti si interessino a Facebook o similari. Quando si deve dare un servizio, molto ben pagato, bisogna essere in grado di farlo (e non mi riferisco solo a questo caso).

Per quel che mi riguarda personalmente, come da indicazioni ricevute, il giorno 22 dicembre scorso ho scaricato on line il prezioso Eco calendario 2023 riguardante la mia zona D (che conservo gelosamente), ma purtroppo era sbagliato con ritiro plastica al martedi`e carta al venerdì".