Recita la segnalazione

Alcune settimane fa si è lungamente parlato di una donna che bivaccava in via Tommaso Zauli Saiani e Galleria Mazzini. La signora seppur con un doveroso cambio d'abito per la stagione invernale, continua nel suo bivacco e nel degrado più totale. Purtroppo urina nell'aiuola della piazzetta dei Burattini e dorme per strada. Nulla è sostanzialmente cambiato.