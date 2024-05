"Camion parcheggiato male in strada"

Riporta la segnalazione

Per qualche giorno sono stati anche bravi a parcheggiare quel camion nel parcheggio, poi? Si sono stancati? Ogni giorno sempre peggio. La mattina poi ci sono file di auto parcheggiate anche a ridosso degli incroci. Se si svolta poco più in fretta si finisce addosso ad una auto mal parcheggiata. Si fatica a passare per la poca voglia delle persone maleducate. Ma qualcuno a multare può passare? Gli ausiliari che fine hanno fatto? Poco più avanti poi c’è anche un cartello indicante il divieto di sosta e fermata, evidentemente non sanno leggere e nemmeno riconoscono le figure.