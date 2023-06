Via Castel Latino, 62 · Vecchiazzano

Recita la segnalazione: "La campana del vetro è stracolma da tempo. Non viene ritirato da parecchio tempo qui in via Castel Latino, inoltre ci sono molte persone di altri quartieri che vengono ad abbandonarlo qui nel nostro quartiere". Antonio Cursio