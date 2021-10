"Campeggio libero" nel parco pubblico Luciano Caselli

Recita la segnalazione: "Da giorni una coppia di signori fa campeggio libero con una piccola tenda canadese nel Parchetto pubblico Luciano Caselli, con accesso da via Paulucci Ginnasi abitualmente frequentata da bambini e persone di ogni età, non più libere di utilizzare quell'angolo di parco perchè questi signori, anche solo se osservati, si irritano facilmente. Poichè fanno campeggio libero, usano il parco sia per dormire, cucinare, lavarsi e ovviamente per i propri bisogni fisiologici . Ho informato la Polizia Municipale 2 volte (domenica ore 18,43 e lunedi ore 9,58), con nessun risultato perchè la tenda è ancora lì (vedi foto martedi ore 9,00). Peraltro , a detta di chi ha risposto alla mia seconda segnalazione ,trattasi di soggetti già conosciuti per aver campeggiato in altri luoghi pubblici di Forlì. Pertanto invito chi di dovere, a trovare una soluzione immediata".