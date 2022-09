Recita la segnalazione: "Martedì sera col vento si è staccato un grosso ramo dall'alber, o cadendo in parte verso cas aangolo 192 dal ponte canale e inizio via Monte Pasubio. Ma ce ne sono 5/6 pericolanti vecchi e troppo vicino all'acqua e la terra della riva cede e stà franando. La boscaia è enorme, gli sfalci e potatura inesistenti, topi bisce zanzare prolificano. Urge intervento che ho segnalato. Ma con là speranza che qualcuno si faccia vivo. La soluzione fino a via Cadore è almeno potarli e sistemare le rive frananti e sfalc. La vegetazione è fuori controllo e la manutenzione assente da anni".

Canale in abbandono totale in via Gorizia e via Monte Pasubio