Sono una cittadina di Forlimpopoli e segnalo che a ridosso della mia abitazione c'è un canale di scolo con all'interno una vegetazione oltre il livello della strada, penso proprio che in caso di pioggia non riesca a defluire, il rischio è che invada la sede stradale e di conseguenza le abitazioni. La zona è in via Nuove Fondine inserzione Via Corallo