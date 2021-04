Il Canale Ravaldino è nel degrado totale

Recita la segnalazione

Dal n.20 al n. 40 il canale Ravaldino è in una situazione di degrado totale, sporcizia, marciume, rifiuti gettati all'interno, topi, erbacce. La stradina che lo costeggia, che poi è sempre viale dell'Appennino non è stata più pulita da mesi! Alea non ha sostituito Hera nella pulizia e noi residenti provvediamo come possiamo, anche nello smaltimento dei rifiuti e delle erbacce, ma non ci è concesso neppure un bidone per poter gettare i rifiuti della strada. Noi le tasse le paghiamo, ma servizi zero!