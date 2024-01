"Cancelli aperti al Parco Urbano la notte di San Silvestro"

Riceviamo e pubblichiamo: "Lasciare tutti i cancelli aperti del Parco Urbano la notte del 31 dicembre non è solo da irresponsabili ma dimostra anche la poca affezione verso un bene comune che vi è stato affidato per gestirlo al meglio. Non basta che il parco e i suoi abitanti siano stati duramente colpiti dall'alluvione? Vogliamo anche rendere la vita facile ai farabutti che trovano un senso alla loro vita facendo danni? Questo non se lo merita il parco, non ce lo meritiamo come cittadini che lo amano e voi che lo gestite forse non meritate di farlo".