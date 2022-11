Via delle Caminate · San Martino in Strada

Recita la segnalazione: "A Grisignano in via delle Camminate a pochi passi dalla rotonda del mappamondo, tre giorni fa è stato fatto lo sfalcio ai lati della strada e come si può vedere dalla foto. Alcune canne sono state lasciate sulla strada e credo possano essere un pericolo per la circolazione. Sarebbe giusto rimuoverle al più presto".