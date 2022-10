"Cantiere in via Trentola, per due volte salta la raccolta della carta"

Riceviamo e pubblichiamo: "Vorrei segnalare la problematica relativa allo svuotamento dei bidoni nella via Trentola da parte di Alea. La via è interessata da 10 giorni da lavori di sostituzione della rete del gas, questo ostruisce la via per circa 100 metri alla volta, e pian piano io cantiere si sposta in direzione Forli. Il transito è impedito persino ai residenti, ma comunque i mezzi di soccorso e gli scuolabus possono passare quindi potrebbero passare anche i mezzi di Alea. In ogni caso comunque si puo accedere provenendo da Roncadello, cosa che evidentemente viene fatta dal momento che un bidone (su due) viene comunque svuotato.

Piu volte abbiamo segnalato ad Alea la parziale raccolta dei rifiuti, ma invano. Giovedì abbiamo riscontrato il secondo mancato svuotamento consecutivo della carta, che ci costringerá a lasciare cartoni per la strada il prossimo giorno dedicato a tale raccolta. Tanti residenti hanno lasciato esposto anche il bidone della plastica, non raccolto lunedi scorso. Visto che uno svuotamento, dei due previsti, viene svolto, non si capisce perchè non venga effettuato amche l’altro causando cosu disagi e costringendoci a tenere rifiuti liberi in strada".