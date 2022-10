"Caos in via Andrea Costa"

Recita la segnalazione: "Spesso la stretta e trafficatissima sede stradale di via Andrea Costa viene impiegata per il carico e scarico di auto su grandi bisarche. Vedasi foto (1) scattata martedì pomeriggio. Il risultato finale è documentato con la foto (2). Abito in zona dal 1996 e allora all'incrocio via A.Costa e Viale A.Gramsci era piantato un bel cartello che vietava l'ingresso degli autocarri in via Costa. Poi il cartello è scomparso..... .Faccio presente che non sono contrario all'automobile, anzi... ,ma quando vedo queste situazioni mi domando : qualcuno, in Comune, che si occupa del traffico non conosce via Andrea Costa?

Non ha mai notato il volume di traffico che vi gravita verso la zona industriale o tangenziale o super mercati abbondantemente presenti in zona ? Quando si rilasciano permessi per l'apertura di esercizi si tiene presente i probabili e futuri incrementi di traffico? Dobbiamo sempre aspettare l'incidente prima di intervenire? Volenti o nolenti i ciclisti ed ora anche i monopattini elettrici occupano i già disastrati marciapiedi e i pedoni ? Bah.... a voi le conclusioni".