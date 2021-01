Capodanno, la segnalazione: "Mezz’ora di frastuono a San Martino e Grisignano"

Recita la segnalazione: "Caro sindaco, giorni fa da una lettura superficiale dei siti di informazione locale, avevamo appreso con soddisfazione dell’ applicazione di una ordinanza che prevedeva il divieto di utilizzare, durante le festività, prodotti pirotecnici al fine di evitare di “dar luogo a situazioni di pericolo molestia o disturbo a persone e ad animali”. Purtroppo solo giovedì sera, una più attenta lettura dell’ordinanza e come poi confermato dalla polizia municipale, abbiamo appreso che Forli è composta da famiglie da tutelare (centro storico) e altre che invece non sono meritevoli delle stesse attenzioni (tutte le altre zone). Ci siamo sforzati di capire il perché di queste differenze ma davvero non ci è chiaro il motivo per cui noi e in particolar modo i nostri animali non ci spettino gli stessi diritti di chi abita in centro, mettendo in evidenza una scarsa sensibilità da parte di un primo cittadino che in tempo di elezioni aveva dichiarato che sarebbe stato “il sindaco di tutti” Il problema che sto segnalando non riguarda due petardi, ma parlo di almeno mezz’ora di frastuono che ha interessato le zone di san Martino e in particolare quella di Grisignano (dove abitiamo) dove razzi e petardi di dubbia legalità, hanno reso difficile la vita ai nostri animali ricordando che il tutto è avvenuto in barba al coprifuoco serale/notturno senza che nessuno intervenisse. Caro signor Sindaco, le faccio ugualmente i miei auguri sperando che nel nuovo anno dimostri maggiore attenzione a tutti i quartieri di Forli".

K. M.