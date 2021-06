"Capriolo mamma vicino al corpo del cucciolo, in un'area dove sorgeranno presto le case"

Recita la segnalazione

Fra via Bertarina, canale di Ravaldino e fiume Rabbi c'è un'area di verde che originariamente doveva aggiungersi al parco urbano, ma che invece è divenuta parzialmente edificabile tant'è che prossimamente sarà oggetto di un intervento immobiliare che porterà alla costruzione di 5 condomini. Bellissimo esempio di spreco del suolo. Quest'area è frequentata da vari animali tra cui facilmente si vedono anche caprioli. Qualche giorno fa macchina operatrice mandata dalla proprietà per tagliare l'erba. In quell'occasione è morto un cucciolo di capriolo, forse acquattatosi per il rumore e la paura. Da allora più volte al giorno, una femmina di capriolo, prevedibilmente la madre, si avvicina al corpicino senza vita, lo scuote con le zampe ed il muso come per rianimarlo. Una scena struggente che si aggiunge a quella non bella di un’area che non sarà più come prima.