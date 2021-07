Recita la segnalazione

Lavori stradali in centro. Interessante sapere che via Canalgrande (forse a Faenza) fosse chiusa nel 2020. Ma via Bruni, via Arsendi, via Dall'Aste di Forlì sono chiuse ormai da 2 mesi per lavori stradali, con conseguente inagibilità di parecchi parcheggi utilizzabili anche dai residenti, quando riapriranno?