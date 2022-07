"Da Alea anche la tassa sul morto": la protesta di un cittadino

Recita la segnalazione

A maggio 2021 è venuta a mancare una cara zia, viveva da sola a Meldola e la sua casina è rimasta tristemente vuota. Gradualmente ho messo mano a tutti gli adempimenti amministrativi, successione, trasloco, disdetta delle utenze. Comodamente, da casa, ho pertanto estinto i contratti con Hera, (gas e acqua), Enel (elettricità) e Telecom, (telefono); è stato sufficiente produrre un certificato di morte, nessun onere amministrativo. Viene il turno di Alea Ambiente, tassa rifiuti. Telefono in azienda, mi dicono che per disdire l’utenza bisogna recarsi fisicamente in ufficio e restituire i bidoni della differenziata. Chissà dove saranno finiti.. vado a cercarli.. li trovo... Ritengo la cosa comunque accettabile, in fondo i bidoni sono dell’Azienda, giusto restituirli.

Allo sportello l’operatore mi conferma che Alea Ambiente ha già ricevuto dal Comune la notizia del decesso della zia e in forza di ciò ha provveduto ad applicare la tariffa “non residenti”. “Non residenti…” sulle prime ho pensato si trattasse di una poetica definizione dell’aldilà. Ma allo sportello l’operatore, dopo aver ritirato i bidoni, mi dice che l’utenza non si può ancora estinguere perché devo dimostrare e produrre le prove di quando e come ho estinto le altre utenze e soprattutto pagare degli arretrati, di cui mi porge il bollettino. Non ho voglia di discutere, saluto, poi spedisco una bella raccomandata con la quale intimo la immediata chiusura dell’utenza e specifico che nessuno intende farsi carico di addebiti pretesi “post mortem” in nome dell’elementare principio di buon senso che i morti non producono rifiuti. Ricevo un ruvido riscontro, solo telefonico, da Alea Ambiente: la data che fa testo è quella di restituzione dei bidoni, fino a quel giorno si paga; quindi “lei faccia come crede, se la vedrà con l’esattoria”. Ne farò una battaglia legale, non già per l’importo ma per il principio. Quindi faccio a tutti una raccomandazione sulle priorità: quando morite pensate alla cassa da morto, fate testamento se volete, ma non dimenticate i bidoni di ALEA; altrimenti continuerete a pagare per l’eternità.

Claudio Servadei