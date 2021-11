"Stanno sparendo i cassonetti del riuso"

Recita la segnalazione: "I cassonetti dei panni usati sono stati tolti e non ci sono più. È successo ad inizio anno che siano spariti quelli gialli del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo, ma ora sono spariti anche quelli bianchi che non so se di una Associazione di Ciechi o della Croce Rossa. Che cosa sta succedendo? Era solo il tentativo di dare una mano ai meno fortunati. Pensare che molti esercizi commerciali si sono visti regalare metri di suolo pubblico da occupare con tavoli per i loro clienti, c'è qualcosa che non mi torna".