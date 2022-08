"Cercasi testimoni di un incidente con fuga di un'auto"

Recita la segnalazione

Sono una 19enne che nella serata di martedì 2 agosto verso le 17.30 è stata investita da un auto piccola e grigia chiara in via Campo di Marte all altezza del civico 12. Stavo rincasando quando un auto, di cui ho poche informazioni, mi ha colpita facendomi rovinare a terra e dandosi alla fuga. Soccorsa da un passante e dal 118 sono stata portata al pronto soccorso , per fortuna non grave. Chiunque avesse visto qualcosa o avesse informazioni utili si può rivolgere alla polizia o al 345 440 2284.