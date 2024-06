"Conferimento della cittadinanza italiana in ambienti non consoni: è un momento importante per una persona"

Scrive la segnalante

Il 23.04.24 mi recavo ad accompagnare mio marito, James Albert Knuckles, nato a Chicago negli Stati Uniti, per l’appuntamento per il conferimento della cittadinanza italiana. In Italia, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 91 del 5/02/1992, il coniuge di un cittadino o cittadina italiana ha diritto alla cittadinanza italiana dopo due anni dal matrimonio (tre anni se residenti all’estero), o dopo un tempo inferiore ai due anni se ci sono figli. Nel nostro caso, siamo sposati da quasi dieci anni e abbiamo tre figli.

Mettendo a parte questi dettagli personali, che danno il contesto della vicenda ma che non sono il fulcro di questa lettera, mi vorrei soffermare invece sulla cerimonia del conferimento della cittadinanza, perché è stata molto diversa da come ce l’eravamo immaginata. La cerimonia di conferimento della cittadinanza è un evento di grandissima importanza nella vita di una persona. Mio marito non vedeva l’ora arrivasse quel giorno, atteso da quasi 5 anni dal momento della deposizione della domanda in Prefettura a Forlì.

A Forlì, la cerimonia di conferimento della cittadinanza si svolge nell’ufficio dell’amministrazione comunale “Nati Morti Cittadinanze”, un ufficio condiviso da almeno, per quello che ho potuto constatare io quel giorno, tre persone, posto dietro l’anagrafe, a cui si accede da un corridoio angusto e buio. Premesso che l’ ufficiale di stato civile che ha officiato il conferimento della cittadinanza ha adempito con professionalità e garbo ai suoi doveri, la presenza di più colleghi nello stesso ufficio ha contrariamente contribuito a determinare una condizione disturbata da continue telefonate - non necessariamente pertinenti al lavoro svolto nell’ufficio - con palese mancanza di rispetto nei confronti della persona di mio marito e della cerimonia stessa.

Vista la grandissima importanza nella vita di una persona del conferimento della cittadinanza italiana, questa vorrebbe che il paese che la riconosce assumesse un ruolo autorevole, rispettoso ed accogliente anche nella scelta del luogo della consegna; di certo non in un ufficio condiviso, angusto, con il giuramento effettuato di fronte ad una stampante. Ancora oggi a Forlì le cerimonie di conferimento della cittadinanza onoraria si tengono nella Sala del Consiglio Comunale di Forlì. Perché quelle in un luogo simbolicamente fulcro della nostra città, mentre altri tipi di cittadinanze in un anfratto degli uffici dell’amministrazione comunale?

Quella di mio marito, mi rendo conto, è comunque una situazione privilegiata sotto una varietà di punti di vista: colore della pelle, paese di origine, status sociale. Provo ad immaginare quindi il trattamento riservato ad altre cerimonie di conferimento della cittadinanza che magari non sono di un doppio laureato, americano, bianco, professionalmente affermato … Mi piacerebbe pensare che, anche alle cerimonie di conferimento delle cittadinanze ottenute per legge fosse portato il dovuto rispetto, e che queste fossero considerate con la stessa importanza delle cerimonia di conferimento di cittadinanza onoraria.

Mi piacerebbe pensare che, chi diventa cittadino italiano, chi diventa una risorsa attiva e importante per la nostra collettività, venisse accolto con l'autorevolezza e la dovuta considerazione. Mi piacerebbe pensare che, se oggi non è così, lo sarà presto.

Silvia Camporesi