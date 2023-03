"Che fine hanno fatto le bike line sulle vie Placucci, Mazzatinti e Campo di Marte?"

Recita la segnalazione: "Che fine ha fatto la creazione della Bike Line sull'asse Placucci, Mazzatinti e Campo Degli Svizzeri? Io per lavoro percorro giornalmente quel tratto in bicicletta e sapere della bike line mi aveva infuso sicurezza, ma essendo passati dei mesi e ormai essendosi scolorite perfino le verniciature indicative diciamo che non ne sono più certo di quella sicurezza acquisita in precedenza. Considerando anche che queste suddette vie sono trafficatissime essendo ancora mancante il terzo lotto della tangenziale. Spero che l'amministrazione non si sia dimenticata".