Riceviamo e pubblichiamo: "Speriamo che finita l'iniziativa "Forlì che Brilla" l’amministrazione comunale e i suoi uffici preposti pensino a far “brillare” cose credo ben più importanti come per esempio le strade. Infatti dove da una parte si asfaltano inutilmente vie (Fratti) e si pavimentano improbabili piste ciclabili (corso della Repubblica) dall’altra non si interviene o si interviene malamente aggravando sempre più la situazione (per esempio via Giorgio Regnoli). Che il 2024 sia l’anno giusto per imparare a sistemare i sanpietrini? Chissà forse prima di maggio avverrà un miracolo".