Recita la segnalazione:

La sera di venerdì 30 dicembre ho perso la chiave auto come quella in foto, con portachiavi con mini pila plu + chiavetta cassetta poste. Zona: o Meldola (via Roma tra Generali e Il Mangianotte) o Forlì ( viale Spazzoli di fronte ai cinesi) Se qualcuno la ritrovasse chiedo gentilmente di portarla al Ristorante il Mangianotte oppure dai Carabinieri a Forlì