"Chiusura del parcheggio coperto dei Portici la sera non ben segnalata"

Scrive il segnalante

Rientrando in treno da una trasferta verso le 22, mentre andavo a riprendere l'auto posteggiata nel parcheggio coperto de "i Portici" (visto che quello superficiale ha tutto il disco a 2h), ho scoperto con mio sommo dispiacere che questo la notte è chiuso. Il che non sarebbe grave se da qualche parte questa informazione fosse scritta o quantomeno riportata, ma io non ho visto cartelli né all'ingresso del parcheggio né dell'area commerciale, e men che meno nel sito internet del parco commerciale. Spero che questa sia stata una mia mancanza (nel senso che non ho visto i cartelli seppur presenti), ma se così non fosse, chiederei la cortesia al proprietario del parcheggio coperto di comunicare questa informazione in modo da evitare al malcapitato di turno (ma magari l'allocco sono solo io) di dover prendere il taxi per tornarsene a casa. Tutto questo per evitare il parcheggio selvaggio nel parking ufficiale della stazione...