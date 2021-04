"Strada chiusa per un edificio fatiscente. Ma in zona abita un'anziana disabile"

Recita la segnalazione: "Via Bonoli e' una piccola via del quartiere Ravaldino. A causa di un edificio fatiscente è stata chiusa al transito, lasciando uno stretto passaggio pedonale. Considerato che la strada è a senso unico, non è possibile accedervi con un'auto. Peccato che proprio di fronte al palazzo fatiscente abiti una signora di 94 anni invalida e ipovedente. Come può uscire e essere trasportata in auto in caso di necessità o di visita medica? Il comune non dovrebbe costringere il proprietario del palazzo a metterlo in sicurezza, invece di rendere inaccessibile il transito?"