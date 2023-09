"Ci siamo svegliate con la strada allagata e tanta ansia. Serve una manutenzione delle fogne"

Riceviamo e pubblichiamo: "Abitiamo in via Lucinico, traversa di via Pelacano. Venerdì mattina ci siamo risvegliate con la strada allagata. Ansia e paura di ritrovarsi nella stessa situazione di 4 mesi fa. Finito il temporale abbiamo chiamato in Comune per fare una segnalazione per le fogne. Dopo un ora sono arrivati i tecnici per la pulizia. Ci hanno pulito i tombini, ma non controllato con la sonda se prendevano le fogne dicendoci di non preoccupassi che se accadrà di nuovo loro tornano. La nostra domanda è tutte le volte che fa una bomba d'acqua loro vengono dopo che ci siamo riallagate di nuovo non avrebbe più senso fare una manutenzione prima?"

Marika e Veronica