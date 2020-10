Recita la segnalazione:

Siamo cresciuti nella certezza che integrando pesce nell'alimentazione, il cervello avrebbe assimilato i famosi Omega 3, così importanti per un corretto sviluppo delle proprie funzioni. È evidente che l'autore di tale gesto, non ha mai avuto un'alimentazione equilibrata e non per la marca dei rifiuti che ha gettato per strada, quanto per il gesto da vero ignorante. Probabilmente a casa propria mangia nelle ciotole.