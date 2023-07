"La Ciclopedonale del fiume Montone in situazione di totale degrado"

Gallery





La segnalazione di un lettore: "Faccio notare lo stato di totale degrado e dissesto in cui versa la Ciclopedonale del fiume Montone. Dopo l'alluvione lo sterrato si è sfaldato in vari punti rendendo impossibile l'uso della tragitto arrivati a una certa altezza. Tutto tollerabile se la strada e gli accessi fossero chiusi fino a che non si provveda alla spero, celere riparazione. Il grosso problema è che la la Ciclopedonale è accessibile a chiunque, non garantendo minimamente la sicurezza degli utenti".