Cinquant'anni d'amore, tra gioie e sacrifici: nozze d'oro per Fernando e Giovanna

Riceviamo e pubblichiamo": "Il ricordo di quel giorno è sempre vivo e gli anni non l'hanno cancellato ma riempito di senso tra gioie, sacrifici, difficoltà e tanto amore dedicato alla famiglia. Era l'11 luglio del 1974 quando Fernando Piunno e Giovanna Cerri pronunciarono il sì per la vita davanti a Dio sotto lo sguardo della Madonna della Difesa, nel santuario diocesano di Casacalenda (Campobasso). Oggi eccovi qui a Forlì, mano nella mano, e vogliamo augurarvi ogni bene con un sentimento forte e solido ringraziandovi per tutto quello che avete fatto e fate per tutti noi con una preghiera di gratitudine alla Vergine Maria. I figli, i nipoti, i pronipoti, tutti i parenti e gli amici".

Fabrizio Occhionero