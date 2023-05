Cinquant'anni dopo si ritrovano dopo le elementari: "Una bellissima serata fatta di ricordi"

Riceviamo e pubblichiamo: "Tempo fa mi è venuta l'idea di cercare i miei vecchi compagni di classe delle elementari per vedere se riuscivamo a ritrovarci per festeggiare i nostri 50 anni. Non credevo che ci sarei riuscita ma grazie all'aiuto dei miei ex compagni e di Paola in particolare lunedì sera finalmente ci siamo ritrovati. Mancavano solo un paio di persone impossibilitate a venire per problemi personali. È stata veramente una bellissima serata fatta di ricordi, chiacchiere e tantissime risate. Grazie a tutti per esserci stati".