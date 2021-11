"Cittadini caritatevoli", indumenti usati gettati fuori le campane per la raccolta vetro

Recita la segnalazione: "Domenica 2 maggio segnalai l'utilizzo improprio di un contenitore stradale della Croce Rossa per la raccolta di panni usati, situato in via Michelangelo Buonarroti /angolo via Andrea Costa, con tanto di foto illustrative. Persone mosse da spirito solidaristico o gente che non trova di meglio che scaricare "immondizia"? Ora il contenitore della Croce Rossa non c'è più. Ma cittadini particolarmente "caritatevoli" e "generosi", che si distinguono per disponibilità, altruismo e filantropia non si sono persi d'animo e hanno trovato subito un nuovo luogo ove depositare le loro “opere di carità”. Allego foto (da due angolature) nel caso qualche cittadino volesse partecipare a questa benemerita campagna sociale".