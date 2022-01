"Classe al freddo a Ragioneria"

Recita la segnalazione: "Sono uno studente di Ragioneria e volevo segnalare che i termosifoni non funzionano. Ci hanno riferito che stanno facendo dei lavori, ma non vedo mai nessuno. Per farvi capire: vado a scuola con 2 maglie termiche è una felpa col pelo dentro e in più in classe tengo anche il giubbotto dal freddo che fa. Vengono anche tenute le finestre aperte tutta l’ora, quando da regolamento c’è scritto che devono essere aperte 5 minuti ogni cambio dell’ora. Il bidello l’altro giorno ci ha dato una stufetta, ma non funzionava. In più hanno cambiato di nuovo regolamento: ora dobbiamo mangiare distanziati di 2 metri oppure uno alla volta fuori dalla porta o durante la lezione. Siamo in una classe piccolissima e abbiamo i banchi attaccati (quindi non ha senso)"