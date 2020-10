Recita la segnalazione:

In zona Foro Boario, nella giornata di ieri, 14 ottobre, si è verificata, lungo il marciapiede di via Ravegnana, una coda di persone che dovevano fare il vaccino antinfluenzale presso il loro medico di base, il quale non ha programmato appuntamenti, distanziati tra loro per non creare assembramenti.