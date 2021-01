Si è smarrita Colette: l'appello dei proprietari

Recita la segnalazione: "Colette non era randagia, ma le piaceva girare attorno a casa. Se qualcuno la sta tenendo, per favore, la lasci andare possibilmente in viale Bolognesi angolo II Giugno. Lei troverà la strada per ricongiungersi col fratello, Pepino (in video). Ho allertato i veterinari. Colette mi è stata data dal gattile. Grazie mille. 339.6499466".