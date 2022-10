"Colonnine per ricarica elettrica mancanti e non funzionanti"

Buongiorno, ritengo, vista l'importanza della transizione ecologica, sia INACCETTABILE per una città come Forlì un simile disservizio: NESSUNA colonnina funzionante e probabilmente mai attivata in tutto il centro città. per trovarne una e pergiunta lenta, da max 22kw/h bisogna andare nel parcheggio del Famila di via A.Costa. In alternativa ce ne sono un paio in zona Gigante ma scomode e fuori mano. Mi chiedo, chi usa il veicolo elettrico in città, potrà esser costretto ad andare a ricaricarlo in zona casello autostradale facendo 10km?? Le stazioni tesla supercharger e ionity alla punta di ferro non fanno testo perchè sono molto costose (0.80 a kw/h) e praticamente usufruibili solo da possessori di Tesla perchè non compatibili con tutte le auto e veicoli elettrici. Ho allegato foto della vicina ravenna con 50, CINQUANTA colonnine funzionanti mentre forli 8 di cui 6 non funzionanti!! È INACCETTABILE. E Cesena messa come Forlì. Faenza invece molto efficace te come Ravenna.