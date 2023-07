"Via Giorgio Regnoli, rattoppi che fanno discutere"

Recita la segnalazione: "Premetto che non hanno colpa gli operai che lavorano sulle nostre strade, ma è possibile che chi li dirige non abbia uno straccio di conoscenza? Non pretendo che conosca la storia e come i Romani facevano le strade che a differenza delle nostre han durato secoli, ma anche un bambino capirebbe dell’idiozia di riparare un selciato con del bitume. Abbiamo inventato tanto, ma abbiamo disimparato tanti principi fondamentali e non parlo purtroppo solo di come fare una strada".