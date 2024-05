Compie 70 anni e da 54 lavora nella stessa azienda: per lui una festa a sopresa

Scrive il segnalante:

Compiere 70 anni non sarebbe nulla di particolare, ma ciò che rende speciale e forse unico questo giorno è festeggiarlo ancora lavorando e in perfetta forma fisica. Dal 1970 Giuseppe Berti lavora come dipendente presso la ditta Ceracarta Spa di Forlì che considera anche la sua seconda casa. Un traguardo simile è stato festeggiato da tutti i suoi colleghi e dai titolari dell'azienda con una festa a sorpresa e una torta speciale.