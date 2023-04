"Congratulazioni al Pronto Soccorso. Personale sempre gentile e disponibile, tutti danno il meglio"

Riceviamo e pubblichiamo: "Mi sono recato al Pronto soccorso del Morgagni a Forlì, dopo un incidente domestico, Mercoledì 19 Aprile. Sono stato trattato in maniera impeccabile dal personale del triage, sempre gentile e disponibile. Purtroppo non devo dire altrettanto dei pazienti in attesa, con discussioni anche animate, tra loro e contro gli infermieri e le Oss. Purtroppo, molto spesso, si incolpano quelli che lavorano con non poca fatica a contatto con il pubblico, mentre il problema è più su, nella parte dirigenziale. I medici, infermieri e tutto il personale del pronto soccorso, ho potuto verificare danno il meglio con i mezzi che hanno. In ultimo voglio ringraziare il dottor Cortigiani e il suo staff, che mi hanno trattato in maniera esemplare".