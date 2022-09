"Posta recapitata nella cassetta sbagliata"

Recita la segnalazione

Da tempo il nuovo portalettere di via Zanchini 12 e 14 (e non so se ad altri condomini) deposita nella cassetta della pubblicità commerciale la corrispondenza anzichè introdurla nell'apposito casellario. Si è verificato lo smarrimento di lettere contenenti documenti e valori causati appunto dal disservizio. Se il cancello è chiuso, c'è l'apertura automatica dietro i campanelli che è sempre stata utilizzata dai precedenti portalettere. Si prega la Direzione Postale di intervenire anche perchè in questo modo se piove la corrispondenza viene bagnata ed anche a volte distrutta. Certo di un intervento ringrazio le Poste Italiane.