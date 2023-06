I consiglieri di zona: "Sul restyling di piazza Pompilio si apra un confronto democratico per i suggerimenti"

Riceviamo e pubblichiamo il seguente intervento dei consiglieri di zona Centro Stefano Raggi e Gianluca Zanoni sul tema "Restyling piazza Pompilio".

"In occasione del CdZ Centro di Forlimpopoli del 12 giugno, apprendiamo per voce del tecnico comunale competente che il progetto di riqualificazione urbana di piazza Pompilio avrà un investimento di spesa pari a 203.000 euro, dei quali la metà sono frutto di un cofinanziamento Regionale volto a rivitalizzare centri storici e aree soggette al mercato ambulante. Il Piano in oggetto comprende: pavimentazione marciapiede limitrofo al caseggiato posto di fronte alla rocca con annesso percorso per ipovedenti; parziale ripavimentazione della piazza e nuovi arredi urbani; realizzazione di sottoservizi; spostamento dell’edicola e restauro della loggia della Misura. L’intervento, già aggiudicato con Bando in data 2 maggio, vedrà l’esordio dei cantieri ai primi di luglio, dopo lo svolgimento della Festa Artusiana, mentre il termine dei lavori è previsto entro fine 2023. Dalla relazione del dirigente presente si apprende che l'amministrazione intende procedere con deliberazione di giunta entro fine giugno. Riteniamo che un intervento che andrà a modificare in modo significativo un’area importante del centro storico debba rispettare i canonici passaggi istituzionali quali: commissione competente, Consigli di Zona e Consiglio Comunale. In modo che l’approvazione dia garanzie d’informazione e di discussione all’interno di organi istituzionalmente eletti. La decisione ristretta alla sola giunta, se confermata, impedirebbe la possibilità di apportare contributi, precludendo ogni possibilità di confronto democratico".

Stefano Raggi e Gianluca Zanoni