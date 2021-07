Gallery









Recita la nuova segnalazione: "Continua il degrado nel Parco Natale Puglisi, a parte l'inciviltà delle persone, ma qui non vengono a pulire da minimo una settimana. Non si preoccupano minimamente. Tempo fa, venivano lasciati anche ossa di pollo, dannosissimi per i nostri cani. Spero intervengano, perché è una cosa indecente. E per di più, anche negli altri parchi delle vicinanze, come quello che si trova dietro la Saponeria, bidoni pienissimi ad inoltranza".