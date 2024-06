Muri vandalizzati, "ancora scritte razziste"

Via Silver Sirotti · Zona Stazione

Recita la segnalazione: "Si osserva nuovamente una preoccupante e continua comparsa di messaggi razzisti nelle aree comuni della nostra città (la vecchia segnalazione è consultabile al link: https://www.forlitoday.it/social/segnalazioni/scritte-razziste-in-diverse-zone-della-citta.html). Nonostante i precedenti interventi di eliminazione dei graffiti, tali atti vandalici persistono, diffondendo messaggi di odio e discriminazione. Si desidera informare il criminale che si procede e si procederà sempre all'eliminazione tempestiva di tali scritte razziste. Pertanto, ogni ulteriore perpetrazione è priva di senso, in quanto tali messaggi non possono e non devono avere spazio nella nostra comunità. Inoltre, si invita la comunità a rimanere vigile e a segnalare tempestivamente qualsiasi nuova apparizione di scritte offensive alle autorità competenti".