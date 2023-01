"Continuano a saltare le corse degli autobus, posso pagare l'abbonamento a giorni alterni?"

La segnalazione del lettore:

Il trasporto pubblico a Forlì è da terzo mondo: autisti arroganti, mezzi fatiscenti e soprattutto non sufficienti a coprire le corse cittadine. O sono gli autisti che mancano? Ma non deve essere un problema mio. Reputo vergognoso dover attendere alla fermata del bus una corsa della linea 4 Direzione Ronco che non passa, e le giustificazioni sono sempre le stesse: siamo in carenza di personale, le corse saltano. Vorrei chiedere a Start Romagna se posso pagare l'abbonamento a giorni alterni visto e considerato che sono più le corse che saltano di quelle che vengono effettuate regolarmente. Attendo gradita risposta a quanto sopra esposto.

Cristina