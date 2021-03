"Continuano gli atti vandalici al parco K2"

Recita la segnalazione:

Nella notte di ieri un gruppo di ragazzi è entrato nel parco K2 di via RIbolle, dove per l’ennesima volta ha distrutto e imbrattato il gioco da bocce e questa volta hanno tentato di entrare, senza riuscirci, nel pattinodromo. Da mesi si vedono tutti gli sforzi compiuti dai membri del gioco delle bocce andare in fumo e la cosa rattrista molto tutti loro. I primi atti vandalici che si sono verificati sono stati tra la fine di novembre e inizio dicembre e hanno portato alla distruzione dei teloni che “racchiudevano il gioco delle bocce”, per qualche mese sembrava si fossero calmate le acque ma ecco di nuovo che sono tornati. Difficile capire quale sia il motivo di questo accanimento nei confronti del bocciodromo e del parco in generale. Che sia per divertimento? Tutti i membri del gioco delle bocce e non si chiedono quando realmente verrà fatto qualcosa, come ad esempio l'installazione di qualche telecamera per tenere in sicurezza il tutto. Il bocciodromo sta diventando via via sempre inutilizzabile, anche se in questo momento non si può utilizzare non da il diritto di essere rovinato così. I vandali devono essere fermati prima che commettano altri guai!