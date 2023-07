Via Sapinia · Romiti

La segnalazione

Dopo l'alluvione, anche il cantiere per il rifacimento delle tubazioni del gas. Peccato che in 15 giorni di lavori, due volte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco allertati dai residenti, per fughe di gas. Cosa dobbiamo ancora aspettarci?