Recita la segnalazione: "Nella zona di San Leonardo in Schiova Forlì precisamente via Del Bosco (Zona D) i ritiri della plastica e della carta non vengono rispettati. I bidoni non si sa quando vengono svuotati benché sia stato fatto un nuovo calendario. Ho fatto segnalazione ad Alea che mi ha risposto di tenere i bidoni in strada. Ma quanto ci devono rimanere?"