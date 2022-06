Tempi assurdi della Motorizzazione, la protesta: "Da 6 mesi operaia turnista senza patente"

Recita la segnalazione

Ho letto l'articolo di sabato 4 giugno sulla Motorizzazione di Forlì e vorrei aggiungere la mia testimonianza. Sono io la signora che aspetta da più di 7 mesi la conversione di una patente comunitaria, che ancora oggi non ho ricevuto. Dopo 6 mesi dalla data di protocollo, sul sollecito della scuola guida, hanno risposto che la mia pratica non era ancora stata presa in visione. Lascio a voi immaginare la mia situazione di operaia turnista senza la patente.