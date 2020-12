"Ho fatto il tampone, dopo 72 ore ancora non so il risultato"

Vorrei segnalare disservizi e tempi d'attesa lunghi per conoscere il risultato del test. Ad oggi, dopo più di 72 ore di attesa però "non esiste ancora nessun referto nè sul fascicolo sanitario nè sul link messo a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna. Ho provato contattare AUSL telefonicamente - loro spiegano,che devo contattare mio medico di base o controllare fascicolo sanitario. Da qui una serie di interrogativi: "Se il referto viene promesso in massimo 48 ore (addirittura 24 se positivo) perché si verificano tali ritardi? Perché i link e gli indirizzi mail a supporto forniti non funzionano mai?