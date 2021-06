Corso Diaz, la segnalazione: "Spazi dei negozi sfitti usati come area rifiuti"

Recita la segnalazione: "In Corso Diaz, nei primi 50 metri del corso, a meno di 100 metri dal comune, ci sono 4 ristoranti e 2 pub. La gente è felice dell'atmosfera che si è creata tra amicizia e collaborazione tra le nostre attività. Ci sono però negozi sfitti, usati come discarica dalla gente. Noi imprenditori puliamo per terra, nei negozi sfitti dove arriviamo a farlo perché bere e mangiare vedendo sporcizia non è bello. Ma dappertutto non possiamo arrivare. Numerose sono state le nostre segnalazioni a comune e polizia municipale, la quale più volte è venuta a fotografare. Chiedo maggior visibilità per segnalare la situazione".