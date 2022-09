Crolla un altro ramo sulla ciclabile di viale dell'Appennino

Riceviamo e pubblichiamo: "Un altro ramo enorme è caduto sulla ciclabile di Viale Dell' Appennino all'altezza dei civici 683 e 685 alle ore 11, 30 circa di giovedì (come lo scorso anno in altra data chiaramente). Noi residenti in questa zona abbiamo già fatto varie segnalazioni al responsabile del verde pubblico del Comune di Forlì Laghi per chiedere una potatura, ma con nessun risultato. Sulla ciclabile transitano sempre ciclisti, mamme con passeggini e bambini, cosa sarebbe accaduto se nel momento del crollo del ramo questa mattina fosse passato proprio in quel momento qualcuno? Questo non pare interessare al Comune che non provvede con adeguate potature dei rami più alti e pericolosi, ma si limita a sfalciature di rametti ad altezza d'uomo. Sono stati avvisati i Vigili del Fuoco che prontamente hanno rimosso il ramo che ostruiva la circolazione".